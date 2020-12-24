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Счетная палата Украины подсчитала: каждый украинец в минувшем году уплатил внешним кредиторам страны по 107 долларов. Общая сумма выплат превысила 12 миллиардов. Из денег, поступающих в бюджет, иностранным кредиторам уходит каждая седьмая гривна. Проблема даже не в тяжком долговом бремени. Обязательства перед внешними агентами - причина, которая заставляет украинское правительство исполнять самые унизительные требования иностранных партнеров. Жертвой долгового кризиса, в частности, стал карпатский лес.



Власти Украины не способны защитить природные ресурсы страны

Его вырубка наносит колоссальный экологический ущерб. Однако попытки остановить экспорт леса вызвали недовольство представителей Евросоюза, которые угрожали прекратить финансовую помощь. Вдобавок теневой оборот в этой сфере достигает 200 миллионов долларов, в силу чего экспорт леса стал благодатной почвой для расцвета многочисленных мафиозных структур.