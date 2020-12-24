ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Нью-Йорке пациент чудом выжил после вакцинации препаратом Pfizer

24.12.2020 10:35 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Нью-Йорке первый случай резкой аллергической реакции на вакцину корпорации Pfizer. Человек, которому сделали прививку, потерял сознание и начал испытывать асфиксию: спасло его только экстренное вмешательство врачей. Пациент уже идет на поправку и его жизни ничто не угрожает. О риске аллергической реакции на вакцину Pfizer врачи предупреждали: в некоторых случаях она вызывает даже долговременный паралич лицевых мышц. В Нью-Йорке уже сделано 30 тысяч прививок: приблизительно на такой массив вакцинаций и приходится один случай резко болезненной реакции, предупреждают медики. Вообще известно уже около 10 случаев, когда использование Pfizer вызывало у привитых проблемы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нью-Йорке первый случай резкой аллергической реакции на вакцину корпорации Pfizer. Человек, которому сделали прививку, потерял сознание и начал испытывать...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Мощный взрыв в Балтиморе: 23 пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика