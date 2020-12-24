Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нью-Йорке пациент чудом выжил после вакцинации препаратом Pfizer В Нью-Йорке первый случай резкой аллергической реакции на вакцину корпорации Pfizer. Человек, которому сделали прививку, потерял сознание и начал испытывать...

В Нью-Йорке первый случай резкой аллергической реакции на вакцину корпорации Pfizer. Человек, которому сделали прививку, потерял сознание и начал испытывать асфиксию: спасло его только экстренное вмешательство врачей. Пациент уже идет на поправку и его жизни ничто не угрожает. О риске аллергической реакции на вакцину Pfizer врачи предупреждали: в некоторых случаях она вызывает даже долговременный паралич лицевых мышц. В Нью-Йорке уже сделано 30 тысяч прививок: приблизительно на такой массив вакцинаций и приходится один случай резко болезненной реакции, предупреждают медики. Вообще известно уже около 10 случаев, когда использование Pfizer вызывало у привитых проблемы.