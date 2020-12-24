Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощный взрыв в Балтиморе: 23 пострадавших Мощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на...

Мощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на внешнем фасаде здания работали мойщики стекол: операция по их спасению длилась несколько часов. Власти сообщают, что в небоскребе велись работы по отладке системы вентиляции и отопления: именно это стало причиной прискорбного инцидента. В результате взрыва пострадали офисные помещения, а служебные постройки на крыше одного из корпусов оказались полностью разрушены.