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Мощный взрыв в Балтиморе: 23 пострадавших

24.12.2020 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на внешнем фасаде здания работали мойщики стекол: операция по их спасению длилась несколько часов. Власти сообщают, что в небоскребе велись работы по отладке системы вентиляции и отопления: именно это стало причиной прискорбного инцидента. В результате взрыва пострадали офисные помещения, а служебные постройки на крыше одного из корпусов оказались полностью разрушены.
 
 
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Мощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на...
 
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