|
Мощный взрыв в Балтиморе: 23 пострадавших
24.12.2020 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на внешнем фасаде здания работали мойщики стекол: операция по их спасению длилась несколько часов. Власти сообщают, что в небоскребе велись работы по отладке системы вентиляции и отопления: именно это стало причиной прискорбного инцидента. В результате взрыва пострадали офисные помещения, а служебные постройки на крыше одного из корпусов оказались полностью разрушены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный взрыв в Балтиморе: 9 человек в критическом состоянии. Всего пострадали 23 работника офисной многоэтажки в центре города. В момент, когда прогремел взрыв, на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)