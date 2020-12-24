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Собака Макрона записала рождественское послание

24.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Но разве это проблема… Французские власти, судя по всему, заботят больше лайки в соцсетях и собственный самопиар. Пока президент Франции Эммануэль Макрон продолжает находиться на самоизоляции в своей резиденции в Версале, обращение к гражданам вместо него записывает… его пес! Питомец по кличке Немо запостил в инстаграм Макрона видеообращение с рождественским посланием. В нем он призывает быть ответственными и при возможности брать животных из приюта.

Немо и сам три года назад был бездомным псом, а сейчас прописан в Елисейском дворце.

 
 
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Но разве это проблема… Французские власти, судя по всему, заботят больше лайки в соцсетях и собственный самопиар. Пока президент Франции Эммануэль Макрон...
 
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