Собака Макрона записала рождественское послание

Источник материала: БT

Но разве это проблема… Французские власти, судя по всему, заботят больше лайки в соцсетях и собственный самопиар. Пока президент Франции Эммануэль Макрон продолжает находиться на самоизоляции в своей резиденции в Версале, обращение к гражданам вместо него записывает… его пес! Питомец по кличке Немо запостил в инстаграм Макрона видеообращение с рождественским посланием. В нем он призывает быть ответственными и при возможности брать животных из приюта.

Немо и сам три года назад был бездомным псом, а сейчас прописан в Елисейском дворце.