Жесткий брексит отменяется: Британия и Евросоюз договорились

Источник материала: Tut.by

Британия и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели избежать резкого разрыва без соглашения и договориться о том, как им жить, торговать и сотрудничать после 31 декабря. Делегации под руководством Мишеля Барнье и Дэвида Фроста, которые весь этот год почти безрезультатно препирались из-за основных принципов будущего соглашения, в последние недели совершили финальный рывок и все же согласовали текст.



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Заявление правительства Великобритании

«Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 года и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этой сделке», — говорится в заявлении британского правительства.

«Мы вернули себе контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и нашими рыболовными водами».

«Мы подписали первый в истории договор с ЕС, основанный на нулевых тарифах и квотах».

«Это крупнейшая двусторонняя сделка, подписанная сторонами, она регулирует торговлю, объем которой в 2019 году составил 668 млрд фунтов».

Реакция Евросоюза

На пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение честным и сбалансированным.

«Это была долгая и извилистая дорога, но в итоге мы получили хорошую сделку».

«Это честная, сбалансированная сделка, и это правильно и ответственно для обеих сторон».

Урсула фон дер Ляйен добавила, что настало время перевернуть эту страницу и смотреть в будущее.

Великобритания остается надежным партнером ЕС, подчеркнула она.



Фото: Reuters

«Сегодня я чувствую только тихое удовлетворение и, честно говоря, облегчение. Я знаю, что это — тяжелый для некоторых день, и нашим друзьям в Соединенном Королевстве я хочу сказать: расставание — это такая сладкая грусть! — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. — Всем европейцам я говорю: пора оставить брексит позади, наше будущее творится в Европе».

«Четыре года коллективных усилий и единства Евросоюза, решимости сохранить мир и стабильности на острове Ирландия, защитить права граждан и единый рынок, построить новое партнерство с Британией. Спасибо всем!» — добавил глава делегации ЕС на переговорах Мишель Барнье.

Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам, что на этих переговорах ЕС выступал с позиции силы, поскольку жесткий разрыв сильнее ударил бы по 66-миллионной Британии, чем по 450-миллионному Евросоюзу.

В результате, по словам фон дер Ляйен, ЕС добился принятия действенного механизма, который заставит стороны честно конкурировать на едином рынке и не пытаться обеспечить своим фирмам нечестные преимущества.

Интенсивные переговоры

В самое ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, его утвердят Европейский совет и парламент Британии. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Британская Палата общин планирует ратифицировать соглашение 30 декабря.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры по телефону, утрясая те детали, о которых не могли договориться делегации.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Британии в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.



Фото: Reuters

Если бы соглашение так и не удалось составить, ЕС и Британия должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

Главными предметами споров на переговорах было, во-первых, требование Евросоюза, чтобы Британия обязалась следовать правилам ЕС в части государственных субсидий, охраны труда, технологических и экологических требований к производству и т.д. Это было необходимо, чтобы британские фирмы не получили нечестных, с точки зрения ЕС, преимуществ в конкуренции на континенте. Во-вторых, обсуждалось рыболовство, а именно — сохранение доступа рыбаков стран ЕС в британские воды.

О единых правилах для бизнеса стороны поэтапно договорились. Детали неизвестны: сам текст документа объемом в многие сотни страниц еще никто, кроме непосредственно причастных, не видел.

Но из регулярных отчетов Мишеля Барнье перед послами стран ЕС в Брюсселе пресса узнала, что в итоге стороны отказались от первоначального требования ЕС об автоматическом следовании Британии правилам Евросоюза и пришли к некоему «реактивному механизму». В нем стороны получают право отвечать пошлинами в конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно облегчить жизнь своим фирмам путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.

В последние дни нерешенным оставался только вопрос рыболовства. В итоге стороны, по сведениям из Брюсселя, решили, что на переходный период длиной в пять с половиной лет рыбаки стран ЕС сохранят право ловить рыбу в британских водах, но меньше, чем до сих пор.

Главный же итог этих договоренностей — в том, что сохраняется свободная беспошлинная торговля между Британией и ЕС.

Это, однако, не означает, что в торговле все останется как было: с 1 января между Британией и ЕС в любом случае появится таможенная граница со всей сопутствующей бюрократией и расходами на нее.

В последний момент

Срок, когда соглашение можно было утвердить «как положено», с ратификацией всеми парламентами ЕС, стороны давно пропустили. Оставался вариант с ратификацией только Европарламентом.

Лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер в конце прошлой недели заявил, что если соглашение не будет готово к воскресенью, то и Европарламент уже не успеет ратифицировать соглашение.

Единственный вариант, оставшийся сейчас у ЕС, — задействовать статью 218(5) Договора о Европейском союзе, согласно которому Европейский совет — высший орган ЕС — может временно ввести международное соглашение в действие, а ратификацию его всеми странами ЕС оставить на потом.

Но и для такого процедурного варианта сторонам надо было уже очень торопиться: юридическая служба Европейского совета во вторник сказала, что если текста соглашения не будет до Рождества, 25 декабря, то даже и временный ввод его в действие с 1 января будет невозможен.