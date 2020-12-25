Катастрофу в Арктике, когда разлилось более 20 тыс. кубов нефтепродуктов, назвали крупнейшей в истории человечества

Источник материала: Tut.by

Разлив дизельного топлива в Норильске стал крупнейшим в истории человечества, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.



Фото: редакция портала «Северный город»

«В этом году Норильск. В истории человечества такого количества жидкого топлива еще никогда не вытекало. А мы его ловили в Арктической зоне», — сказал он.

Он отметил, что этот случай поможет пересмотреть подходы к оснащению подразделений специальной техникой. «Мы отчетливо понимаем, что и пожарные подразделения должны обладать такой техникой, которая могла бы не просто там воду загрязненную качать, но и нефтепродукты», — добавил он.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей.