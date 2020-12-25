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Во Флориде состоялся традиционный заплыв Санта-Клаусов
25.12.2020 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Прекрасная возможность забыть о ковид-ограничениях и прочих заботах уходящего года и окунуться в праздничное настроение. Серферы всех возрастов, как могли, воплотили образ Санты, нарядившись в шубы и красные колпаки. Уровень мастерства правилами не регулируется - участвуют и любители, и профессионалы. Заплыв во Флориде проходит уже в 11-й раз.
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Прекрасная возможность забыть о ковид-ограничениях и прочих заботах уходящего года и окунуться в праздничное настроение. Серферы всех возрастов, как могли,...
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