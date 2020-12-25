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Неутешительная статистика COVID-19
25.12.2020 22:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Число COVID-инфицированных в мире приближается к 80 миллионам. За сутки зарегистрировано более 662 тысяч новых случаев заражения. Более 45 % из них приходятся на Северную и Южную Америку. На втором месте Европа. Уже в восьми странах мира количество подтвержденных диагнозов превысило 2 миллиона, к их числу добавилась Италия - вся страна объявлена красной зоной. Впрочем, практически вся Европа встретила Рождество с жесткими ограничениями, опасаясь нового британского штамма вируса. Его уже выявили в Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах и Дании, а также ЮАР и Австралии - страны по всему миру закрывают с ними транспортное сообщение.
Надежда на вакцинацию
В США, Канаде, России, Китае и Великобритании продолжается вакцинация. С 27 декабря ее также начнут во всех странах Европейского союза. К прививкам приступают также в Аргентине. Страна получила партию российской вакцины "Спутник V".
Тедрос Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения: "Вакцины предлагают миру выход из этой трагической ситуации. Но потребуется время, чтобы привить весь мир. Это означает, что мы должны продолжать стремиться к тому, чтобы все как одна семья, решать проблемы, с которыми мы все еще сталкиваемся. Мы должны и впредь утешаться тем, что, заботясь о других посредством солидарности и безопасности, мы можем поделиться величайшим даром - даром жизни".
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