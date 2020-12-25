Неутешительная статистика COVID-19

Источник материала: БT

Число COVID-инфицированных в мире приближается к 80 миллионам. За сутки зарегистрировано более 662 тысяч новых случаев заражения. Более 45 % из них приходятся на Северную и Южную Америку. На втором месте Европа. Уже в восьми странах мира количество подтвержденных диагнозов превысило 2 миллиона, к их числу добавилась Италия - вся страна объявлена красной зоной. Впрочем, практически вся Европа встретила Рождество с жесткими ограничениями, опасаясь нового британского штамма вируса. Его уже выявили в Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах и Дании, а также ЮАР и Австралии - страны по всему миру закрывают с ними транспортное сообщение.



Надежда на вакцинацию

В США, Канаде, России, Китае и Великобритании продолжается вакцинация. С 27 декабря ее также начнут во всех странах Европейского союза. К прививкам приступают также в Аргентине. Страна получила партию российской вакцины "Спутник V".

Тедрос Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения: "Вакцины предлагают миру выход из этой трагической ситуации. Но потребуется время, чтобы привить весь мир. Это означает, что мы должны продолжать стремиться к тому, чтобы все как одна семья, решать проблемы, с которыми мы все еще сталкиваемся. Мы должны и впредь утешаться тем, что, заботясь о других посредством солидарности и безопасности, мы можем поделиться величайшим даром - даром жизни".



В Польше лечат по политическим соображениям



Впрочем, для некоторых жизнь - вопрос политической корректности. Один из польских телеграм-каналов продемонстрировал любопытные документы. Городская больница в Белостоке подала запрос на оборудование 20 мест для кислородной терапии в новой части учреждения. Сегодня Подляский воевода Богдан Пашковский отказался финансировать эти места. Как сформулировано в отказе: больница "политически некорректна", есть сомнения в истинном предназначении новых койко-мест, поэтому пациентов лечить не будут.

Украинские приоритеты



Кто подумает об украинцах? Там спасительная вакцина может появиться не раньше февраля 2021 года. Количество случаев COVID с начала пандемии уже превысило один миллион. Только в Киеве заболевших уже более 105 тысяч. Ускорить получение иностранной вакцины помог бы МИД страны, но у ведомства совсем другие приоритеты. Как заявил его глава Дмитрий Кулеба, первым из ключевых приоритетов для министерства будет "противодействие российской агрессии".