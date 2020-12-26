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Турецкие военные прибыли в Азербайджан

26.12.2020 16:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Турецкие военные в рамках создания совместного с Россией центра мониторинга по контролю перемирия в Нагорном Карабахе отправились в Азербайджан. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что совместный центр заработает в январе. В Минобороны Турции информацию о прибытии солдат в Азербайджан пока не прокомментировали.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что Анкара отправила 60 военных в Азербайджан, тем самым выполнив договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. «Все договоренности о строительстве центра между тремя сторонами достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства, размещения персонала. Наши люди будут работать вместе с русскими», — сказал он.

1 декабря в Нагорном Карабахе завершилась передача территорий под контроль Азербайджана, закрепленная в трехстороннем соглашении. Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую теперь Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, — будут контролировать российские миротворцы. Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители турецкой стороны не входят в миротворческую миссию.

 
 
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Турция также участвует в процессе урегулирования конфликта в рамках совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. Однако представители...
 
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