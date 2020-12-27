«Если мне что-то не нравится, я ему рассказываю». Елена Зеленская дала первое за год интервью

Источник материала: Tut.by

Елена Зеленская пообщалась с журналистами украинского издания «Новое время» . В единственном за год интервью первая леди Украины рассказала о зарубежных визитах, критике в свой адрес и идее супруга баллотироваться на второй срок. TUT.BY приводит выдержки из этой беседы.



Фото: president.gov.ua

О муже-президенте

По словам Елены Зеленкой, за время президентства ее супруг не очень изменился.

— […] Все его заводские человеческие настройки остались теми же, — отмечает первая леди Украины. — Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешен в решениях и в словах, потому что от этого зависит огромное количество людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился.

Елена не отрицает, она влияет на мужа. Однако, говорит, в политические темы она старается глубоко не вникать, и не дает ему политических советов.

— […] Если мне что то не нравится, я ему рассказываю. Но это не значит, что он примет какое то решение из-за того, что я что то в интернете прочитала, — объясняет первая леди Украины. — Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает беседовать на любые темы, на которые мне захочется беседовать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести сумятицу хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно примет решение такое, как ему нужно, — зачем портить человеку настроение?

О переезде на госдачу

Семья Зеленских живет на госдаче. По словам Елены, после того, как ее супруг стал президентом, служба охраны «уговаривала, заставляла, умоляла» их туда переехать. Так, объясняли им специалисты, они смогут выполнять «свои функциональные обязанности».

— […] Потому что в многоквартирном доме сложно: там есть соседи, пропускной режим им мешает, — поясняет первая леди Украины. — И они [госохрана] не могут полностью свою работу выполнять. Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Может быть, моя мечта осуществится. Пока это все мечты и планы.

Елена рассказала, что дом, в котором они сейчас живут, очень большой. Столько пространства их семье не нужно, поэтому в некоторые помещения они даже не заходят. Из интерьера, продолжает первая леди, они убрали помпезные люстры, «сбили золото, покрасили [стены] в серый цвет».

О визитах в другие страны

По словам Елены Зеленкой среди всех иностранных поездок, в которых она была с президентом, ей больше всего запомнилось два визита. Один из них в Ватикан к папе римскому, второй — в Лондон, где они встречались с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

— […] Не думаю, что у меня когда то был бы повод и возможность встретиться с этими людьми лично. Папа римский — великий человек, мне очень импонирует его жизненная позиция, — рассказала первая леди Украины. — Он добрый и искренний человек. И хотя мое личное общение с ним было не таким долгим, как у президента, например, но все равно оставило очень приятное впечатление.

И Уильям с Кейт. Это был приятный разговор двух семейных пар, который, конечно же, был и о политике, но получилось очень тепло. Мне кажется, мы все вчетвером получили от него одинаковое удовольствие.

Об общении с первыми леди

Если говорить о всех первых леди, с которыми Елене Зеленской довелось общаться, то самые доверительные отношения у нее сложились с Бриджит Макрон — супругой президента Франции.

— Один из первых визитов у нас был во Францию, — вспоминает Елена Зеленская. — Бриджит Макрон произвела на меня приятное впечатление, у нас был длинный разговор. Открою секрет, как обычно происходят такие беседы. Все регламентировано: когда проходит время, входит представитель протокола, обычно — принимающей стороны, и делает знак, что пора и честь знать. Бриджит отсылала этого представителя, наверное, раза три, потому что мы говорили. Она давала мне очень много чисто женских советов — как с этим жить, как не переживать, как не обращать внимания на то, что мы только что с вами обсуждали, уделять внимание семье и мужу, не смотреть на ограничения, ходить в кино, на концерты. Я пытаюсь следовать ее советам. По-человечески очень теплое общение получилось. Она замечательная женщина, есть чему у нее поучиться.

О критике

Елена Зеленская признается: она ожидала, что после того, как ее супруг станет президентом, критики ей как первой леди будет не избежать.

— […] Конечно, я ожидала чего то подобного. Может, не в такой форме и не в таком количестве. Если я скажу, что меня это никак не трогает и я напевая прохожу мимо, я совру. Иногда меня это дезориентирует, сбивает с толку. Мысли же только хорошие и позитивные, и действия такие же. А когда действия вызывают обратный эффект, это наталкивает на мысль: а зачем я вообще это делаю? Но я научилась все-таки останавливать пессимистичные настроения и возвращаться в нужное русло, — отмечает Елена Зеленская. — Неприятно, когда задевают детей, они-то вообще ни в чем не виноваты. Я понимаю, что есть разные политические взгляды и я попадаю в зону влияния президента, меня с ним ассоциируют. Если есть какие то противники или оппоненты, ясное дело, что я буду задета. Но считаю, что трогать детей абсолютно некорректно.

— Вас критикуют за что угодно. То платье кому то нравится, а кому то не нравится, вышиванка та или не та. Обсуждают в основном ваш внешний вид. Научились с этим жить?

— С этим — да. Сначала ты переживаешь. Нельзя сказать, что цель моей жизни — нравиться всем, — отвечает первая леди Украины. — Конечно не хочется, чтобы тебя обзывали. Это не очень приятно. Некоторые моменты я могла просчитать, я знала, что «ой, сейчас будет» (смеется). Тогда это весело. А когда просто на ровном месте, ты думаешь: а зачем это делают? Когда видишь причину, все становится на свои места, все нормально.

Об идее Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок

Во время избирательной компании в 2019 году Владимир Зеленский заявлял , что идет в президенты лишь на один срок, а затем передаст страну «в руки нового поколения политиков». Однако на последней пресс-конференции он сообщил , что рассматривает возможность пойти на второй срок. Его первое заявление о походе на президентские выборы стало для супруги сюрпризом. Идею второго срока, признается первая леди Украины, они тоже не обсуждали.

— […] Я же говорю, он не меняется (улыбается). Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему «как ты думаешь, идти ли мне на второй срок?», — такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не закончил что то начатое и надо заканчивать. Я пока бы это не комментировала — не хочу на это настраиваться, — говорит первая леди Украины.

— Но вы морально к этому готовы? 3,5 года или 8 лет — это большая разница.

— Большая разница, да. Я пытаюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед. Конечно, за эти полтора года я поменяла свою точку зрения на то, как это все работает. Сейчас я хотя бы понимаю, что это такое. И меня это не так пугает.