В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. 17 человек пропали без вести

Источник материала: Tut.by

Рыболовецкое судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07.30 поступила информация о затоплении судна «Онега» № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном «Войково», — сказали в МЧС.

По данным ведомства, судно вело рыболовный промысел, причиной затопления стало обледенение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, поиски экипажа продолжаются.

«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.