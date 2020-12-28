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В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. 17 человек пропали без вести

28.12.2020 08:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рыболовецкое судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07.30 поступила информация о затоплении судна «Онега» № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном «Войково», — сказали в МЧС.

По данным ведомства, судно вело рыболовный промысел, причиной затопления стало обледенение.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, поиски экипажа продолжаются.

«В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет», — сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

 
 
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По данным ведомства, судно вело рыболовный промысел, причиной затопления стало обледенение.
 
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