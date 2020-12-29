|
Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после долгого запрета из-за катастроф
30.12.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США возобновили коммерческие полеты лайнера Boeing 737 MAX,
Самолет должен приземлиться в Нью-Йорке в 13.08 (21.08 по минскому времени). Затем он полетит обратно в Майами, отмечает
В начале декабря компания Boeing
После двух авиакатастроф, которые произошли в 2018 и 2019 годах, полеты Boeing 737 MAX запретили. В Индонезии из-за крушения лайнера этой модели погибли 189 человек, а в Эфиопии — 157. Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности (MCAS). Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев. Запрет на эксплуатацию самолета 737 MAX привел к первому за 20 лет убытку Boeing.
В середине ноября этого года глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Дискон
Авиакомпания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полеты 737 MAX запретили из-за авиакатастроф, которые случились в Индонезии и Эфиопии. После этого лайнеры дорабатывали 20 месяцев, а в ноябре их разрешили...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)