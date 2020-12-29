ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после долгого запрета из-за катастроф

30.12.2020 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В США возобновили коммерческие полеты лайнера Boeing 737 MAX, сообщает Reuters. Рейс номер 718 крупнейшей американской авиакомпании American Airlines вылетел из Майами в 10.40 по местному времени (18.40 по минскому времени).


Фото: Reuters

Самолет должен приземлиться в Нью-Йорке в 13.08 (21.08 по минскому времени). Затем он полетит обратно в Майами, отмечает The New York Times. В American Airlines пообещали перебронировать билеты для пассажиров, которые не хотят летать на этом лайнере, сообщает NBC News.

В начале декабря компания Boeing провела первый полет с пассажирами обновленного лайнера 737 MAX. Он пролетел из Далласа в город Талса. Однако рейс не был коммерческим — на борту находились только сотрудники Boeing и представители СМИ. Перелет проводила также авиакомпания American Airlines. С помощью этого рейса Boeing хотел показать, что полеты на 737 MAX безопасны, писал Reuters.

После двух авиакатастроф, которые произошли в 2018 и 2019 годах, полеты Boeing 737 MAX запретили. В Индонезии из-за крушения лайнера этой модели погибли 189 человек, а в Эфиопии — 157. Причинами авиакатастроф считают сбои в работе системы улучшения маневренности (MCAS). Над улучшением безопасности лайнера трудились 20 месяцев. Запрет на эксплуатацию самолета 737 MAX привел к первому за 20 лет убытку Boeing.

В середине ноября этого года глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Дискон подписал приказ, который позволил этой модели самолета вернуться к полетам.

Авиакомпания United Airlines планирует возобновить полеты на 737 MAX с 11 февраля. Southwest Airlines начнет проводить рейсы этого лайнера не раньше второго квартала 2021 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полеты 737 MAX запретили из-за авиакатастроф, которые случились в Индонезии и Эфиопии. После этого лайнеры дорабатывали 20 месяцев, а в ноябре их разрешили...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Толчки ощущались и в соседних странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика