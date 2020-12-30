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Взрывы в аэропорту в Йемене: погибли 26 человек
30.12.2020 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время минометной атаки на аэропорт в Адене погибли 26 человек, более 50 получили ранения. Об этом
В ведомстве уточнили, что среди погибших был представитель Красного Креста.
Аэропорт Адена обстреляли из минометов днем 30 декабря. Одновременно с прилетом членов нового правительства в аэропорту разорвались три минометных снаряда. При этом никто из министров не пострадал, так как в момент взрыва они еще находились в самолете далеко от места происшествия.
После инцидента всех членов кабмина под усиленной охраной перевезли в президентский дворец «Эль-Маашик». Позднее агентство
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При атаке на аэропорт в Йемене погибли 26 человек.
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