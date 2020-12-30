Иран выплатит семьям погибших при крушении украинского самолета под Тегераном по 150 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Иран согласился выплатить семьям жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном по 150 тысяч долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.



Фото: Reuters

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.

Корпус стражей исламской революции признал , что самолет украинской авиакомпании был по ошибке сбит из ЗРК «Тор-М1».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС , 30 декабря заявил, что Киев так и не получил от иранской стороны полную информацию о крушении.