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Иран выплатит семьям погибших при крушении украинского самолета под Тегераном по 150 тысяч долларов
31.12.2020 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иран согласился выплатить семьям жертв крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном по 150 тысяч долларов. Об этом сообщает
Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев,
Корпус стражей исламской революции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает
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Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший в Киев, разбился 8 января 2020 года после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.
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