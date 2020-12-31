Путин выступил с самым длинным новогодним обращением

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам, первыми его увидели жители Камчатки, где уже наступила полночь (в 15.00 по минскому времени). В этом году обращение продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений, отмечает ТАСС .



Фото: пресс-служба президента России

Путин заявил, что 2020 год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то — с утратами близких людей.

«Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет», — отметил президент. Вместе с тем, по словам Путина, он был связан «с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества».

«Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», — добавил Путин. По его словам, эпидемию еще не удалось победить полностью, борьбу с ней продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи.

В своем обращении президент также отметил сотрудников экстренных служб, военных, которые проходят службу в горячих точках за границей, российских миротворцев, армию и флот.

Россияне в своих поступках равняются на ветеранов, «на доблестное поколение, победившее заразу нацизма», заявил Путин. Он считает, что сложности, с которыми столкнулись граждане, заставили «отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное» — человеческие жизни, семью, друзей и коллег и бескорыстную помощь.

«Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», — добавил президент.

Путин пожелал жителям страны здоровья, надежды, любви и счастья в 2021 году и поблагодарил россиян за сплоченность, назвав ее «основой общих успехов в будущем».

Ранее самым продолжительным новогодним обращением президента было выступление, записанное в Хабаровске в честь наступления 2014 года, оно продлилось более четырех с половиной минут.

С праздником россиян поздравил и премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, уходящий год «дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности». «Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным», — пожелал глава правительства.