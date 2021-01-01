США не поддержали бюджет ООН из-за Израиля и Ирана

Источник материала: Tut.by

Вашингтону не понравилось, что ООН не поддержал его позицию по антииранским санкциям, а также выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом, которую США считают антиизраильской организацией. Об этом сообщает Bloomberg .



Фото: пресс-центр ООН

США на прошедшей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН проголосовали против бюджета организации на 2021 год.

Соединенные Штаты наряду с Израилем стали единственными двумя странами из 170 членов ООН, кто не поддержал проект бюджета на $ 3,2 млрд. Недовольство двух государств вызвало выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом («Дурбан II»). По мнению Вашингтона и Иерусалима, организация стала платформой для антиизраильских организаций.

Кроме того США не устроило, что ООН не поддержало Вашингтон в стремлении восстановить мониторинговую группу по санкциям в отношении Ирана.

По словам постпреда США в организации Келли Крафт, бюджет ООН на 2021 год «расширяет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости». Крафт отметила, что голосованием против Вашингтон хотел показать приверженность своим принципам.

Bloomberg отмечает, что непринятие США бюджета организации может быть политическим жестом администрации президента Дональда Трампа, находящегося на своем посту последние недели. В 2020 году Вашингтон вопреки позиции ООН заявил о восстановлении санкций против Тегерана. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал пересмотреть такой подход.

Вашингтон заявил о возобновлении санкций против Ирана из-за его ядерной программы в августе. Госсекретарь Майк Помпео угрожал России и Китаю новыми ограничениями, если они не поддержат позицию США по Ирану.

Постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани после этого говорил, что в организации нет консенсуса по поводу возобновления антииранских санкций, поскольку с мнением США не согласны большинство стран-членов.