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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп подверг критике сенат американского конгресса Дональд Трамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел вето президента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвал ...

Дональд Трамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел вето президента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвал решение законодательного органа "ничтожным". В частности, он выступает против практически неограниченных полномочий крупнейших технологических компаний. Возмутило Трампа и решение сената не принимать законопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 до 2 тысяч долларов. Ранее Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет в размере 740 миллиардов долларов, назвав его "подарком" России и Китаю.