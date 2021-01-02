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Трамп подверг критике сенат американского конгресса

02.01.2021 12:17 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Дональд Трамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел вето президента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвал решение законодательного органа "ничтожным". В частности, он выступает против практически неограниченных полномочий крупнейших технологических компаний. Возмутило Трампа и решение сената не принимать законопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с 600 до 2 тысяч долларов. Ранее Дональд Трамп отказался подписать оборонный бюджет в размере 740 миллиардов долларов, назвав его "подарком" России и Китаю.
 
 
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Дональд Трамп обрушился с критикой на сенат. Вслед за нижней палатой он преодолел вето президента США на оборонный бюджет 2021 года. Трамп в своем Twitter назвал ...
 
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