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За сутки CОVID-19 в мире заразились более 616 тыс. человек

03.01.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

CОVID в мире идет по нарастающей. За сутки выявили свыше 616 тысяч случаев заражения. Число летальных исходов выросло более чем на 10 тысяч. При этом  статистика Всемирной организации здравоохранения  учитывает только официально подтвержденные сведения  о случаях заражения и смерти. Более 56 % новых случаев инфицирования в Северной и Южной Америке. В одном только Нью-Йорке заразились более миллиона человек. На втором месте регион Европы. Здесь в лидерах по печальным показателям Франция, Великобритания, Италия, Испания и Германия. 

 
 
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CОVID в мире идет по нарастающей. За сутки выявили свыше 616 тысяч случаев заражения. Число летальных исходов выросло более чем на 10 тысяч. При этом  статистика...
 
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