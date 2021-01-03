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В Пакистане расстреляли шахтеров

03.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Стрельба в Пакистане. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, накануне вечером в провинции Белуджистан неизвестные похитили работников угольной шахты и расстреляли их. 11 человек погибли, трое получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.
 
 
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Стрельба в Пакистане. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, накануне вечером в провинции Белуджистан неизвестные похитили работников...
 
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