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В Пакистане расстреляли шахтеров
03.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтрельба в Пакистане. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, накануне вечером в провинции Белуджистан неизвестные похитили работников угольной шахты и расстреляли их. 11 человек погибли, трое получили ранения. Пока никто не взял на себя ответственность за происшествие.
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Стрельба в Пакистане. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, накануне вечером в провинции Белуджистан неизвестные похитили работников...
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