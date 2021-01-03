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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новогодний беспредел В Европе новогодние праздники не обошлись без происшествий. В Вене группа молодых людей, несмотря на комендантский час, вышла на улицу и крушила все на своем пути:...

В Европе новогодние праздники не обошлись без происшествий. В Вене группа молодых людей, несмотря на комендантский час, вышла на улицу и крушила все на своем пути: магазины, кафе и рестораны. Неизвестные бросали в прохожих петарды. Полиция арестовала несколько человек.А в Италии улицы Рима были буквально усыпаны мертвыми птицами. Специалисты считают случившееся последствием фейерверков. Это кадры из Рима, который таким грустным образом подтвердил страсть итальянцев к пиротехнике. Салюты запускают везде, в каждом дворе. В новогоднюю ночь по всей стране от фейерверков пострадали порядка 80 человек.