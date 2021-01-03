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Новогодний беспредел
03.01.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Европе новогодние праздники не обошлись без происшествий. В Вене группа молодых людей, несмотря на комендантский час, вышла на улицу и крушила все на своем пути: магазины, кафе и рестораны. Неизвестные бросали в прохожих петарды. Полиция арестовала несколько человек.
А в Италии улицы Рима были буквально усыпаны мертвыми птицами. Специалисты считают случившееся последствием фейерверков. Это кадры из Рима, который таким грустным образом подтвердил страсть итальянцев к пиротехнике. Салюты запускают везде, в каждом дворе. В новогоднюю ночь по всей стране от фейерверков пострадали порядка 80 человек.
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В Европе новогодние праздники не обошлись без происшествий. В Вене группа молодых людей, несмотря на комендантский час, вышла на улицу и крушила все на своем пути:...
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