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Нападение на автобусы в Сирии: погибли девять человек

04.01.2021 07:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере девять человек погибли в воскресенье при нападении террористов на три автобуса, следовавших по шоссе Саламия — Атрая в сирийской провинции Хама. Об этом сообщил телеканалу Syria ее губернатор Тарек Крейшати.

«Военнослужащие сирийской армии восстановили сейчас контроль над шоссе и обеспечили безопасный проезд по нему автотранспорта», — отметил он. По словам Крейшати, число погибших в результате этой вооруженной вылазки на данный момент составляет девять человек. «К месту происшествия направились семь машин скорой помощи, которые доставили раненых в больницы Хамы и Саламии», — указал губернатор.

Как ранее сообщила газета Al-Watan со ссылкой на военный источник, все погибшие являются мирными гражданами. По сведениям новостного портала Al-Masdar, вооруженную вылазку предприняла действующая в этом районе банда, входящая в состав экстремистской группировки «Исламское государство». Сирийские военнослужащие, прибывшие на место, преследуют боевиков. Очевидцы сообщили о сильной перестрелке, которая идет в районе Атрая между солдатами и террористами.

30 декабря другая банда ИГ атаковала пассажирский автобус на шоссе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Жертвами нападения стали 25 человек, еще 13 пострадали. Боевики сожгли транспортное средство и скрылись в Сирийской пустыне в пограничном районе Эт-Танф. Военнослужащие оказали помощь раненым и доставили их в больницу в Дейр-эз-Зоре.

Террористы заметно активизировали свои вылазки с начала декабря в треугольнике на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным войскам сохранить контроль над стратегическим шоссе на Алеппо. В ходе боев были уничтожены 39 боевиков.

Ранее банды ИГ просачивались из граничащих с Ираком районов к Пальмире и Дейр-эз-Зору. Они нападали на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны. В мае террористы пытались захватить нефтяные месторождения Эс-Саура и Эт-Тайим на юге Ракки. Однако правительственные силы отразили нападение и отбросили противника в пустыню, ликвидировав несколько десятков боевиков.

 
 
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Боевики атаковали транспортные средства, следовавшие по шоссе Саламия - Атрая.
 
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