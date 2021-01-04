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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Китая стали свидетелями удивительного явления На озере Сайрам образовался необычный ледостав. Вся поверхность водоема напоминает теперь сказочный пазл: выглядит все так, словно какие-то силы смешали картинку...

На озере Сайрам образовался необычный ледостав. Вся поверхность водоема напоминает теперь сказочный пазл: выглядит все так, словно какие-то силы смешали картинку и начали собирать ее заново. При этом ледяной панцирь еще формируется: фрагменты мозаики возникают, словно картинку кто-то продолжает собирать буквально на глазах у зрителей.