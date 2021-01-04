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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Блокирована трасса Киев - Харьков На киевской автодороге - многокилометровая пробка. Протестующие перекрыли трассу Киев - Харьков и требуют снижения цен на газ. Не менее 300 человек вышли на проезжую...

На киевской автодороге - многокилометровая пробка. Протестующие перекрыли трассу Киев - Харьков и требуют снижения цен на газ. Не менее 300 человек вышли на проезжую часть с транспарантами. В наступившем году украинский "Нафтагаз" повысил расценки на энергоносители, что повлечет рост коммунальных платежей. Дорожает также электричество.