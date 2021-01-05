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Мексика предложила Ассанжу политическое убежище
05.01.2021 07:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о готовности предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks. Ранее суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.
Власти Мексики готовы предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил на пресс-конференции в понедельник, 4 января, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «Ассанж — журналист, и он заслуживает шанса. Мы предоставим ему защиту», — сказал глава государства. По его словам президента, мексиканский МИД начнет соответствующую процедуру, уведомит об этом британское правительство и призовет Лондон освободить Ассанжа.
Несколькими часами ранее суд в Лондоне решил
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в «самом крупном хищении секретной информации в истории страны». В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ряд политиков в Германии днем ранее призвали освободить основателя WikiLeaks, назвав проходящий в Лондоне процесс над Ассанжем политически мотивированным. Правительство Германии в понедельник на запрос журналистов отказалось комментировать решение лондонского суда.
Арест в посольстве Эквадора в Лондоне
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.
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Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о готовности предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks. Ранее суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.
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