Ассанжа и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник материала: Tut.by

Их кандидатуры выдвинула лауреат премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии.



Неофициальный памятник Джулиану Ассанжу, Брэдли (Челси) Мэннингу и Эдварду Сноудену под названием «Скажи что-нибудь» (Anything to Say) в Берлине. Фото: Reuters

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года ирландка Мейрид Корриган выдвинула на эту награду бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и его информатора Челси Мэннинг. Письмо с этими кандидатурами она направила в Нобелевский комитет, пишет The Irish News.

Корриган отметила, что все трое уже выдвигались на Нобелевскую премию мира по отдельности, но так и не получили ее. «Каждый из них продемонстрировал бесчисленные примеры мужества, разоблачающие незаконные действия правительств. В совокупности их жизни демонстрируют самопожертвование и величие человеческого духа», — написала луареат.

Корриган напомнила, что Сноуден, работая в американской разведке, не мог хранить молчание, зная, что правительство незаконно следит за гражданами США и первыми лицами других стран. Он заявила, что Ассанж выполнял свой долг как издатель, раскрыв факты о военных преступлениях в Ираке и Афганистане. А Мэннинг, отсидевшая семь лет в тюрьме, не смогла мириться с убийством мирных жителей в Ираке.

Ранее 4 января суд Великобритании отказал США в экстрадиции Ассанжа из-за его психического здоровья и риска самоубийства. Судья посчитал, что после выдачи американским властям основатель WikiLeaks окажется в изоляции, которая будет действовать на него угнетающе.

После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна готова предоставить Ассанжу политическое убежище. «Я попрошу министра иностранных дел совершить необходимые процедуры, чтобы Соединенное Королевство освободило господина Джулиана Ассанжа и отпустило его, а Мексика — предоставила ему политическое убежище», — сказал глава государства. Перед этим Обрадор призывал освободить основателя WikiLeaks, назвав его нахождение в тюрьме «пытками в заключении».

США предъявила Ассанжу 17 обвинений в шпионаже и взломе компьютеров. В случае его выдачи, 49-летнему журналисту может грозить наказание в виде 175 лет тюрьмы.

Сноудена американские власти также обвиняют в шпионаже с 2013 года. Сейчас он проживает в России и вместе с женой подал заявление на получение российского гражданства. В сентябре 2020 году бывший сотрудник АНБ написал письмо президенту Дональду Трампу с просьбой помиловать Ассанжа.