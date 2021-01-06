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В Норвегии 2 человека умерли после прививки от коронавируса

06.01.2021 20:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мир возлагает надежды на вакцину от COVID. Но не все так радужно. Двое жителей Норвегии получили по дозе вакцины Pfizer/BioNTech и умерли спустя несколько дней после процедуры. Точную причину смерти судмедэксперты пока не называют. Аналогичные летальные случаи произошли в Швейцарии и Португалии. Массовая вакцинация стартовала в Европе 27 декабря. На баланс Евросоюза поступили миллионы вакцин от Pfizer.

А в Мексике после вакцинации прививкой Pfizer спустя пару часов у медсестры случился паралич рук и ног, была затруднена речь. Девушку немедленно поместили в отделение интенсивной терапии.

 
 
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Мир возлагает надежды на вакцину от COVID. Но не все так радужно. Двое жителей Норвегии получили по дозе вакцины Pfizer/BioNTech и умерли спустя несколько дней после...
 
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