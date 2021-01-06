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Редкий белый тигр родился в Никарагуа
06.01.2021 20:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ зоопарке Никарагуа родился редкий белый тигр. Малыша назвали Ньеве, что в переводе с испанского означает "снег". Это первый белый тигр, рожденный в стране от пары бенгальских тигров желто-черной окраски. Мать испугалась необычной внешности малыша и отказалась его кормить. Заботу о питомце взяли на себя сотрудники зоопарка. Специалисты Всемирного фонда дикой природы описывают белых тигров как некую генетическую аномалию. Таких животных в неволе несколько десятков
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В зоопарке Никарагуа родился редкий белый тигр. Малыша назвали Ньеве, что в переводе с испанского означает "снег". Это первый белый тигр, рожденный в стране от пары...
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