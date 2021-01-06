ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Станет ли этот день последним боем Трампа?

06.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мировые СМИ следят за развязкой американской политической гонки.  В  эти минуты у Белого дома проходит массовый митинг против кражи победы республиканцев.  А сенат и Палата  представителей Конгресса США утверждают  итоги  президентских выборов.  Действующий глава Трамп по-прежнему требует пересмотра результатов  голосования, обвиняя демократов в масштабных фальсификациях. 

На свои акции собираются  и сторонники новоизбранного президента Джозефа Байдена. Хозяева заведений  в центре Вашингтона  заколачивают окна и двери, в ожидании  крупных  конфликтов и стычек,  мобилизована Нацгвардия.

Позади громкие обвинения  и  отклоненные  судебные иски. Страсти на пределе,  впрочем к беспорядкам на улицах американцам не привыкать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые СМИ следят за развязкой американской политической гонки.  В  эти минуты у Белого дома проходит массовый митинг против кражи победы республиканцев.  А...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Тайная вакцинация украинских чиновников от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика