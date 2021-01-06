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Сторонники Трампа ворвались в Капитолий: там утверждали итоги президентских выборов

07.01.2021 06:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где сегодня конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов.


Перед этим на ступеньках Капитолия собрались несколько тысяч участников «Марша за спасение Америки», которые поддерживают Дональда Трампа. Люди требовали отменить результаты выборов.

Они перешли через ограждения перед зданием, пытаясь пройти внутрь, в ответ полиция пыталась отогнать их слезоточивым газом, но протестующие все равно ворвались внутрь.

Членам обеих палат конгресса, сената и палаты представителей, пришлось прекратить работу. Как сообщает в прямом эфире телеканал NBC News, вице-президента Майка Пенса и сенатора-республиканца Чарльза Грассли пришлось эвакуировать из здания конгресса.


Эвакуирована также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Отметим, за несколько часов до этого Дональд Трамп выступил перед зданием конгресса и в очередной раз заявил, что не признает своего поражения на выборах, писало РБК со ссылкой на Reuters. Он также заявил, что выборы были «украдены».

— Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Такого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже, — сказал Трамп.

После того как протестующие прорвались в Капитолий, Трамп призвал их вести себя мирно и не противодействовать полиции.


Протестующие у Капитолия. Фото: Reuters

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер запросила направить подразделения Национальной гвардии США к зданию Конгресса, чтобы взять ситуацию под контроль. Она также объявила о введении комендантского часа с 6 вечера сегодняшнего дня и до утра 7 января. Исключение только для медиков и журналистов.

Сообщается, что в ходе столкновений протестующих с полицией есть пострадавшие. В частности, огнестрельное ранение получила женщина. Она находится в критическом состоянии, сообщил телеканал CNN.

Выборы президента США, напомним, прошли 3 ноября. Трамп не признал их итоги, заявив о «сотнях тысяч» поддельных голосов. Трамп и его сторонники подали более 50 исков в различные судебные инстанции страны, однако выиграли только один из них.

 
 
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Отметим, за несколько часов до этого Дональд Трамп выступил там же и заявил, что выборы были «украдены».
 
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