Источник материала: БT

Польша: вакцины по знакомству

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Скандал в Киеве: чиновники тайно вакцинируются от COVID-19 Громкий скандал в Киеве. Стало известно, что некоторые высшие госчиновники тайно вакцинировались от COVID. Препарат был доставлен в страну одним из депутатов...

Громкий скандал в Киеве. Стало известно, что некоторые высшие госчиновники тайно вакцинировались от COVID.Препарат был доставлен в страну одним из депутатов Верховной рады контрабандой. Среди тех, кто сделал прививку, и премьер-министр Украины, и глава медкомитета парламента. Все, кто вакцинировался, заплатили за препарат компании Pfizer около двух с половиной тысяч долларов при том, что его официальная стоимость 30 евро. Реакция общественности на эту историю оказалась тем более резкой, что Киев категорически отказался от российской вакцины "Спутник V". При этом европейскую украинцы получат только в 2022 году, а ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной. А значит люди попросту останутся наедине с болезнью.Такие действия правительства могут привести страну к полной изоляции, считает политический аналитик Алексей Калиниченко.Напомним, депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" планируют сбор подписей за регистрацию в Украине российского "Спутника V".А в Польше отличились сотрудники Варшавского медуниверситета - там делали спасительные прививки знаменитостям и политикам по знакомству и без очереди. Университет собираются оштрафовать как минимум на 70 тысяч долларов.