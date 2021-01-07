Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США

Источник материала: Tut.by

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США, передает ТАСС со ссылкой на главу полиции Вашингтона.



Фото: Reuters

Полиция округа Колумбия также сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов в Вашингтоне, большинство — за нарушение комендантского часа.

Напомним, днем 6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.