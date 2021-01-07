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Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США
07.01.2021 07:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США,
Полиция округа Колумбия также сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов в Вашингтоне, большинство — за нарушение комендантского часа.
Напомним, днем 6 января протестующие
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Об этом заявил глава полиции Вашингтона.
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