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Четыре человека погибли в ходе протестов у Конгресса США

07.01.2021 07:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США, передает ТАСС со ссылкой на главу полиции Вашингтона.


Фото: Reuters

Полиция округа Колумбия также сообщила о задержании свыше 50 человек в ходе протестов в Вашингтоне, большинство — за нарушение комендантского часа.

Напомним, днем 6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.

 
 
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Об этом заявил глава полиции Вашингтона.
 
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