Источник материала: Tut.by

Обама назвал штурм Капитолия «великим позором» для Америки, передает РБК. По мнению Обамы, Трамп несет ответственность за произошедшее на Капитолийском холме, где толпа его сторонников штурмом взяла здание Конгресса. То, что произошло сегодня, войдет в историю как день позора Америки, считает он.



Фото: Reuters

Экс-президент США Барак Обама выступил с заявлением, посвященным событиям на Капитолийском холме в Вашингтоне. По его словам, штурм здания Конгресса, совершенный при подстрекательстве действующего президента, войдет в историю США как момент «великого позора».

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, [возникшую в результате] подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент великого позора и стыда для нашей нации», — написал Обама в обращении, опубликованном в Twitter.

Экс-президент США отметил, что не считает вместе с тем произошедшее чем-то неожиданным. «Последние два месяца политическая партия [республиканцев] и союзные ей медиа слишком часто не желали говорить слушателям и читателям правду — о том, что это не были спорные выборы и что избранный президент Байден будет инаугурирован 20 января», — констатировал он. Ту картину, которую описывали своим читателям близкие к республиканцам медиа Обама назвал «фэнтезийным нарративом» и далекой от реальности картинкой.

По мнению Обамы, республиканцы в сложившихся условиях должны сами сделать первый шаг и «потушить разгорающееся пламя». Он поддержал тех сторонников республиканской партии, которые выступили против политики Трампа.



Фото: Reuters

Помимо Обамы с осуждением произошедшего в Вашингтоне выступили и несколько других экс-президентов США. Билл Клинтон заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был одновременно и атакой на всю страну и конституцию. «Эта атака была вызвана более чем четырехлетней ядовитой политикой, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей политической системе и настраивающей американцев друг против друга», — считает Клинтон. Он потребовал «завершить мирную передачу власти, предписанную Конституцией».

Экс-президент Джордж Буш-младший заявил, что «не верил своим глазам», когда наблюдал за событиями на Капитолии. «Это то, как оспаривают результаты выборов в банановой республике, а не в нашей стране», — говорится в его заявлении. «Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — добавил он.