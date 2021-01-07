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Конгресс США все же утвердил итоги выборов президента: победитель - Джо Байден

07.01.2021 11:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обе палаты Конгресса США, Сенат и Палата представителей, окончательно утвердили результаты выборов: Джо Байден признан победителем и следующим президентом страны.


Фото: Reuters

Решение приняли лишь в 3.30 ночи 7 января по вашингтонскому времени. Напомним, накануне заседание было сорвано сторонниками Дональда Трампа, которые не признают выборы и штурмовали здание Капитолия (четыре человека погибло). Сам политик все еще не согласен с поражением; за пару часов до штурма он повторял на митинге у Капитолия, якобы выборы были «украдены».

Возобновить процесс в Конгрессе удалось только к 20.00 по местному времени (4.00 7 января в Минске), после того как митингующие выгнали из здания, а в Вашингтоне ввели комендантский час. Тогда вице-президент США Майк Пенс и несколько сенаторов (в том числе те, кто до недавнего времени поддерживали Трампа в пересмотре итогов выборов) выступили с заявлениями, в которых осудили насилие и призвали уважать закон. А также — подтвердить результаты выборов.

Присутствующие огласили результаты голосования выборщиков по каждому штату, а также выслушали и проголосовали по возражениям. В ходе голосования возражения были сняты по нескольким штатам: Невада, Мичиган, Джорджия, Пенсильвания (по нему было особенно долгое обсуждение — более 2 часов). Все голоса выборщиков там ушли Байдену.

После чего было принято общее решение: 59-м президентом США становится Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков (для победы необходимо было 270). Инаугурация Байдена состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне заседание было сорвано сторонниками Трампа, которые штурмовали Капитолий.
 
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