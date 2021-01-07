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На Камчатке при обрушении льда 1 человек погиб, 3 пострадали

07.01.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На камчатском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов. 1 человек погиб, еще двое (мужчина и женщина) получили незначительные травмы. Также пострадал ребенок,  его состояние  оценивается как тяжелое. Всего в составе организованной туристической группы было 8 человек, в том числе гид. Все остальные туристы благополучно покинули место происшествия. Следствие начало проверку по данному факту.
 
 
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На камчатском водопаде ледяная глыба рухнула на туристов. 1 человек погиб, еще двое (мужчина и женщина) получили незначительные травмы. Также пострадал ребенок, ...
 
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