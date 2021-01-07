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Среди погибших при штурме Капитолия ветеран ВВС США

07.01.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Согласно заявлению полиции Вашингтона, жертвами беспорядков при захвате Капитолия стали 4 человека. Одной из погибших стала ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, она четыре раза принимала участие в боевых действиях за рубежом. В женщину выстрелил один из сотрудников полиции Капитолия. От полученного ранения она скончалась в больнице. В Сети уже появилось видео жестоких действий американских правоохранителей. На кадрах видно, что в женщину стреляли практически в упор, на поражение.

 
 
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Согласно заявлению полиции Вашингтона, жертвами беспорядков при захвате Капитолия стали 4 человека. Одной из погибших стала ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, она...
 
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