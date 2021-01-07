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Американский бунт

07.01.2021 16:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Внимание всего мира этой ночью и в эти минуты приковано к США. Заседание в Капитолии, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны, было прервано. В начале встречи сторонники Трампа ворвались в залы переговоров и кабинеты. Конгрессменов эвакуировали. В своеобразном шоу участвовали шаманы, викинги. Не обошлось без мародерства.  Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам. В ходе протестов погибли 4 человека. Задержаны 52.  После того как силовики заняли и очистили Капитолий, конгрессмены вернулись в здание. Ситуация в Вашингтоне нормализовалась, в городе ввели комендантский час. Сейчас конгрессмены возобновили заседание. И если сначала были те, кто собирался саботировать голосование, то после штурма многие передумали,  пока всего шестеро выступают против Байдена. Тем временем в Нью-Йорке около небоскреба Trump Tower собираются десятки протестующих. Усилена охрана здания. Мы следим за ситуацией. Подробности в следующих выпусках.
 
 
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Внимание всего мира этой ночью и в эти минуты приковано к США. Заседание в Капитолии, на котором должны были утвердить Джо Байдена на пост 46-го президента страны,...
 
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