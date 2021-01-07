Как митинг в поддержку Трампа в Вашингтоне закончился штурмом Капитолия

Источник материала: Tut.by

Сенат и палата представителей конгресса США 6 января собрались на совместное заседание, на котором им предстояло утвердить итоги президентских выборов. Однако сторонники Дональда Трампа прорвали оцепление полиции и захватили здание Капитолия. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы очистить от них здание, в Вашингтон ввели Национальную гвардию, а в городе объявили комендантский час. В ходе столкновений погибли четыре человека , по меньшей мере 14 сотрудников полиции получили ранения во время демонстраций. Итоги выборов президента США все же утвердили, но только со второй попытки. Что происходило в Вашингтоне в среду — в фотогалерее.

Выступая 6 января на многотысячном митинге своих сторонников у Белого дома, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения на ноябрьских выборах, по-прежнему считает себя их победителем.



Дональд Трамп выступает перед своими сторонниками на митинге 6 января. Фото: Reuters

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже», — обратился он к участникам «Марша за спасение Америки» — многотысячной манифестации его сторонников в Вашингтоне.



«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне. Фото: Reuters

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия, где сенат и палата представителей конгресса США на совместном заседании должны были поставить точку в дебатах о том, кто станет следующим президентом США.



Митинг сторонников Трампа у здания Капитолия. Фото: Reuters









Демонстрация у Капитолия быстро переросла в стычки с полицией. Сторонники Трампа смогли прорвать полицейские кордоны и захватили Капитолий.







Фото: Reuters







Фото: Reuters

Охрана пыталась разогнать штурмующих Капитолий слезоточивым газом, но безрезультатно.











Офицер полиции пытается остановить перцовым баллончиком протестующего, пытающегося прорваться в Капитолий через окно. Фото: Reuters

Сторонникам Трампа удалось проникнуть не только в зал заседаний сената, но и в кабинеты отдельных законодателей, в том числе спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

















Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы. Эвакуация конгрессменов и сенаторов происходила вот так: на них надели защитные маски на случай применения газа.



Фото: Reuters

Внутри Капитолия между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими произошло несколько стычек, в результате которых огнестрельное ранение получила одна из протестующих, 35-летняя Эшли Бэббит, ветеран ВВС США и активный сторонник президента Трампа. Она была госпитализирована, но спустя несколько часов умерла. Также сообщается еще о трех погибших, но обстоятельства их смерти полиция не разглашает .



Полиция и медики пытаются оказать помощь Эшли Эббит. Фото: Reuters

Кроме того, были пострадавшие и с той, и с другой стороны. Сколько сторонников Трампа пострадали при штурме Капитолия и последующей зачистки, неизвестно, но в полиции сообщили о 14 полицейских, получивших ранения.









На фоне протестов в Вашингтоне объявили комендантский час и ввели в город Национальную гвардию. Полиция и спецназ начали зачистку Капитолия. К тому времени здание покинула большая часть сторонников Трампа, но некоторые остались внутри — полиция сообщила о 20 задержанных.



Сотрудница полиции охраняет задержанного в Капитолии сторонника Дональда Трампа. Фото: Reuters

Еще до наступления комендантского часа вся территория перед Капитолием и само здание были очищены от протестующих. Полиция при этом использовала слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



Фото: Reuters

После зачистки Капитолия в здание вернулись конгрессмены и сенаторы. Обе палаты конгресса США, сенат и палата представителей, окончательно утвердили результаты выборов: Джо Байден признан победителем и следующим президентом страны.

Вице-президент США республиканец Майкл Пенс осудил произошедшие в среду в здании конгресса беспорядки: «Насилие никогда не побеждает, побеждает свобода», сказал он, открывая повторное заседание по утверждению итогов президентских выборов в США.

И кажется, мы знаем, кто будет баллотироваться на пост президента США в 2024-м году от Республиканской партии.



Вице-президент США Майк Пенс и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на открытии повторного заседания по утверждению итогов выборов президента США в Капитолии в ночь с 6 на 7 января. Фото: Reuters



Бойцы Национальной гвардии охраняют здание Капитолия во время повторного заседания. Фото: Reuters

Последний раз Капитолий захватывали во время американо-британской войны в 1814 году. Тогда все закончилось поджогом здания, являющегося одним из главных символов демократии США. Одним из главных результатов той войны стало то, что англичане окончательно отказались от претензий контролировать США.

Сейчас главным результатом захвата Капитолия стал конец политической карьеры Трампа. Несмотря на поддержку своих сторонников среди населения США, американские элиты — что демократические, что республиканские — ему этого не простят.