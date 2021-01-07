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Штурм Капитолия: последствия для Трампа и Америки

07.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Шквал критики с новой силой обрушился и на Дональда Трампа. Во-первых, его сторонникам, как и самому президенту, после призывов к штурму Капитолия, вероятно, придется отвечать по всей строгости закона.

Уже почти 100 законодателей-демократов в Конгрессе выступают за досрочное отстранение Трампа от должности. Его уже лишили возможности писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Власти Британии на фоне беспорядков в США хотят запретить Трампу въезд в страну "как несоответствующего интересам общества". Картина усугубляется еще и тем, что и фигура Байдена не обладает силой консолидации общества. Политические эксперты предрекают Америке раскол на уровне простых граждан.

Эксперт: Трамп не проявил лидерские качества, а Байден не может консолидировать общество

Вадим Елфимов, доцент факультета журналистики БГУ, политолог:  "Трамп оказался трусом. Собственно говоря, он спровоцировал людей на то, чтобы они шли к Конгрессу, а потом стал их призывать выйти из этого Конгресса. Надо было думать раньше. И теперь самый первый вывод, который напрашивается: теперь он действительно может сесть. Это вполне возможно, ведь с приходом Байдена против него могут выдвигаться другие обвинения, не связанные с импичментом по России, это все было надуманно. А сегодня были вполне реальные события. По тем реваншистским настроениям, которые есть у Байдена, все это вполне возможно.

Фигура, которая должна была сменить Трампа, должна быть объединяющей и сильной. Байдена никто не может назвать сильным. Все понимают, что он избран только для того, чтобы потом передать бразды правления вице-президенту - это женщина. Все это говорит о том, что сама элита расколота и не понимает, что нужно делать".

 
 
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Шквал критики с новой силой обрушился и на Дональда Трампа. Во-первых, его сторонникам, как и самому президенту, после призывов к штурму Капитолия, вероятно,...
 
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