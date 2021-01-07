Штурм Капитолия: последствия для Трампа и Америки

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Шквал критики с новой силой обрушился и на Дональда Трампа. Во-первых, его сторонникам, как и самому президенту, после призывов к штурму Капитолия, вероятно, придется отвечать по всей строгости закона.





Уже почти 100 законодателей-демократов в Конгрессе выступают за досрочное отстранение Трампа от должности. Его уже лишили возможности писать в "Фейсбуке" и "Инстаграме".





Власти Британии на фоне беспорядков в США хотят запретить Трампу въезд в страну "как несоответствующего интересам общества". Картина усугубляется еще и тем, что и фигура Байдена не обладает силой консолидации общества. Политические эксперты предрекают Америке раскол на уровне простых граждан.







Эксперт: Трамп не проявил лидерские качества, а Байден не может консолидировать общество



Вадим Елфимов, доцент факультета журналистики БГУ, политолог: "Трамп оказался трусом. Собственно говоря, он спровоцировал людей на то, чтобы они шли к Конгрессу, а потом стал их призывать выйти из этого Конгресса. Надо было думать раньше. И теперь самый первый вывод, который напрашивается: теперь он действительно может сесть. Это вполне возможно, ведь с приходом Байдена против него могут выдвигаться другие обвинения, не связанные с импичментом по России, это все было надуманно. А сегодня были вполне реальные события. По тем реваншистским настроениям, которые есть у Байдена, все это вполне возможно.



