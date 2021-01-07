Источник материала: БT

Международная реакция не заставила себя ждать. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за сохранность американской демократии" как эталона. На что способен политический истэблишмент США в погоне за властью и влиянием, расскажет Мария Петрашко.



Выстрел в упор, в безоружную женщину - прямо в цитадели демократии. Как окажется позже, ветерана Вооруженных сил США. Спустя несколько часов она, как и еще несколько сторонников Трампа, скончается в больнице. Они просто хотели честных выборов, но демократическая система США действует на поражение.



Все пострадавшие в эти сутки - далеко не первые жертвы американского режима. Как бы такое беспрецедентное насилие не спровоцировало санкции против США от главных поборников демократии - Прибалтики и Украины.

Штурм на Капитолийских холмах

Впрочем, в первые часы силовики оставались с народом. На страже Конгресса - лишь несколько охранников с пианино, огнетушителем и дубинками. Пока полицейские делали селфи с протестующими, и Пентагон не торопился направлять Нацгвардию в эпицентр. Ведь именно правоохранители - преданный электорат Трампа. Но новоизбранный президент Байден призвал дать дорогу демократии и по дорогам демократично поехал спецназ!



Попытка госпереворота по-американски

Уже под гул колонны спецназа Дональд Трамп призвал своих невероятных сторонников "действовать мирно". Но не забыл с привкусом "цветных революций" весьма методичное - "у нас украли голоса".



Дональд Трамп, Президент США: "Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что, идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные".

Особенные или невероятные, но у демократов свои причуды, и цензура в соцсетях официально блокировала видео с призывом Трампа к миру — якобы из-за риска насилия. Круг двойных стандартов замкнулся в эту ночь!

Американский бунт

Как бы не появилась в мире очередная горячая точка во имя отвлечения внимания. Ведь небывалый внутриполитический раскол в США отражался в уличных протестах больше полугода. И вот опасения 56% американцев о начале гражданской войны чуть не оказались явью - финал самых скандальных в истории президентских выборов в США выглядит именно так!



Под горячую руку попадались журналисты. Протесты охватили и другие штаты: неспокойно в Калифорнии и Орегоне.

Зато демократы взяли оба сенатских места в Джорджии, что дает Демократической партии полный контроль над обеими палатами Конгресса США. А Джо Байдену - полный карт-бланш на ближайшие пару лет. И демократы на упреждение продемонстрировали свою власть и готовность держаться за эту власть любыми методами!



И все это как раз после выдвижения специалиста по подкармливанию майданов Виктории Нуланд на должность заместителя Госсекретаря США. Совпадение?



Теперь официально: демократию создают секретно. Только в секрете от мира не утаишь подтасовки на выборах, жестокость силовиков и, что куда хуже, гибель простых американцев. Да и стоит ли это все гонки за кресло в Белом доме?



