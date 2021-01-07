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Попытка госпереворота по-американски
07.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Международная реакция не заставила себя ждать. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за сохранность американской демократии" как эталона. На что способен политический истэблишмент США в погоне за властью и влиянием, расскажет Мария Петрашко.
Штурм на Капитолийских холмах
Впрочем, в первые часы силовики оставались с народом. На страже Конгресса - лишь несколько охранников с пианино, огнетушителем и дубинками. Пока полицейские делали селфи с протестующими, и Пентагон не торопился направлять Нацгвардию в эпицентр. Ведь именно правоохранители - преданный электорат Трампа. Но новоизбранный президент Байден призвал дать дорогу демократии и по дорогам демократично поехал спецназ!
Попытка госпереворота по-американски
Уже под гул колонны спецназа Дональд Трамп призвал своих невероятных сторонников "действовать мирно". Но не забыл с привкусом "цветных революций" весьма методичное - "у нас украли голоса".
Особенные или невероятные, но у демократов свои причуды, и цензура в соцсетях официально блокировала видео с призывом Трампа к миру — якобы из-за риска насилия. Круг двойных стандартов замкнулся в эту ночь!
Американский бунт
Как бы не появилась в мире очередная горячая точка во имя отвлечения внимания. Ведь небывалый внутриполитический раскол в США отражался в уличных протестах больше полугода. И вот опасения 56% американцев о начале гражданской войны чуть не оказались явью - финал самых скандальных в истории президентских выборов в США выглядит именно так!
Под горячую руку попадались журналисты. Протесты охватили и другие штаты: неспокойно в Калифорнии и Орегоне.
Зато демократы взяли оба сенатских места в Джорджии, что дает Демократической партии полный контроль над обеими палатами Конгресса США. А Джо Байдену - полный карт-бланш на ближайшие пару лет. И демократы на упреждение продемонстрировали свою власть и готовность держаться за эту власть любыми методами!
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Международная реакция не заставила себя ждать. В ОБСЕ осудили захват протестующими здания Конгресса США. Канцлер ФРГ и президент Франции выразили беспокойство "за...
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