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Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп, а протестующих назвал террористами

08.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Избранный президент США Джозеф Байден считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Такое заявление политик сделал, выступая в четверг, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», — подчеркнул он, говоря об участниках беспорядков в столице США. «Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», — добавил Байден.

По словам демократа, Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Как полагает Байден, к произошедшему также привели «нападки на демократию» со стороны Трампа.

 
 
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