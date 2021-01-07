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Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп, а протестующих назвал террористами
08.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Избранный президент США Джозеф Байден считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал
«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», — подчеркнул он, говоря об участниках беспорядков в столице США. «Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», — добавил Байден.
По словам демократа, Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Как полагает Байден, к произошедшему также привели «нападки на демократию» со стороны Трампа.
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Избранный президент США также назвал эти события предсказуемыми.
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