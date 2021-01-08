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Снежная зима в Европе
08.01.2021 12:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Европу замело снегом! В Испании почти на всей территории из-за осадков объявили режим тревоги. В Мадриде столько снега не видели более 10 лет.
В Пекине рекордное падение температуры
На другой части континента - в Китае - зафиксировали рекордно низкую температуру за последние 50 лет! В Пекине зафиксировали менее минус 19 с половиной градуса по Цельсию. Такого не было с 1966 года!
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Европу замело снегом! В Испании почти на всей территории из-за осадков объявили режим тревоги. В Мадриде столько снега не видели более 10 лет. В Италии сугробами...
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