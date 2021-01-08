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Жесткий локдаун начался в Украине

08.01.2021 12:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Жесткий локдаун начал действовать сегодня в Украине. Он предусматривает закрытие всех школ и вузов, а также культурных объектов и развлекательных учреждений. В торговых центрах открыты лишь продуктовые магазины. Кафе, бары и рестораны продолжают работу, но только в режиме на вынос. Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля режим ЧС.

В Латвии ввели комендантский час на выходные дни

А власти Латвии приняло решение ввести в стране комендантский час на выходные. Выходить на улицу будет запрещено с пятницы по субботу с 10 вечера до 5 утра. Ограничения продлятся весь январь.

 
 
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Жесткий локдаун начал действовать сегодня в Украине. Он предусматривает закрытие всех школ и вузов, а также культурных объектов и развлекательных учреждений. В...
 
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