Жесткий локдаун начался в Украине

Источник материала: БT

Жесткий локдаун начал действовать сегодня в Украине. Он предусматривает закрытие всех школ и вузов, а также культурных объектов и развлекательных учреждений. В торговых центрах открыты лишь продуктовые магазины. Кафе, бары и рестораны продолжают работу, но только в режиме на вынос. Кроме того, правительство страны продлило до 28 февраля режим ЧС.





В Латвии ввели комендантский час на выходные дни





А власти Латвии приняло решение ввести в стране комендантский час на выходные. Выходить на улицу будет запрещено с пятницы по субботу с 10 вечера до 5 утра. Ограничения продлятся весь январь.