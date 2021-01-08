Политический кризис в США

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Пандемия, спад экономического роста сказались на ухудшении социально-экономических условий США, а американские политики стали применять те же технологии, которыми раньше воспользовались в других странах мира, в том числе Беларуси. Таким мнением поделился с нашим телеканалом аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.



Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Однозначно надо понимать, что Трамп не смог обеспечить должную систему защиты своих избирателей, потому что проблемы, которые проявились в избирательной кампании, связаны с подсчетом голосов. Трамп не смог выстроить систему по защите или оспариванию этих результатов, и в итоге все свелось исключительно к броским заявлениям, к неким призывам. И в действительности в рамках юридического поля многое не было решено и было упущено".