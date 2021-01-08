Трампа обвиняют в подстрекательстве к насилию

Источник материала: БT

Дональду Трампу грозят импичментом и даже уголовным делом! Избранный президент США Джо Байден и ряд представителей Демократической партии обвиняют действующего главу Белого дома в подстрекательстве к насилию в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призывает вице-президента Майка Пенса объявить Трампа недееспособным и взять на себя полномочия главы государства. В противном случае ему грозит импичмент, несмотря на то, что в кресле Овального кабинета ему осталось сидеть чуть более 10 дней. Сразу несколько прокуроров не исключили возможности возбуждения против Трампа уголовного дела. Тем временем сам глава Белого дома призывает к мирному диалогу. Его "Твиттер" снова разблокирован, поэтому Трамп записывает очередной ролик с призывами к спокойствию.



Дональд Трамп, президент США: "Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом. Я немедленно развернул Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания злоумышленников. Америка есть и всегда должна быть нацией закона и порядка. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили центр американской демократии. Тем, кто участвовал в актах насилия и разрушения, я говорю - вы не представляете нашу страну! А тем, кто нарушил закон, вы заплатите! Мы только что прошли через непростые выборы, и эмоции высоки, но теперь мы должны успокоиться".



После беспорядков в Вашингтоне возбуждено 40 уголовных дел





По последним данным, после штурма Капитолия были задержаны 68 человек. Возбуждено 40 уголовных дел.