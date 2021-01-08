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Трампа обвиняют в подстрекательстве к насилию
08.01.2021 12:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Дональду Трампу грозят импичментом и даже уголовным делом! Избранный президент США Джо Байден и ряд представителей Демократической партии обвиняют действующего главу Белого дома в подстрекательстве к насилию в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призывает вице-президента Майка Пенса объявить Трампа недееспособным и взять на себя полномочия главы государства. В противном случае ему грозит импичмент, несмотря на то, что в кресле Овального кабинета ему осталось сидеть чуть более 10 дней. Сразу несколько прокуроров не исключили возможности возбуждения против Трампа уголовного дела. Тем временем сам глава Белого дома призывает к мирному диалогу. Его "Твиттер" снова разблокирован, поэтому Трамп записывает очередной ролик с призывами к спокойствию.
После беспорядков в Вашингтоне возбуждено 40 уголовных дел
По последним данным, после штурма Капитолия были задержаны 68 человек. Возбуждено 40 уголовных дел.
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Дональду Трампу грозят импичментом и даже уголовным делом! Избранный президент США Джо Байден и ряд представителей Демократической партии обвиняют действующего...
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