ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудник полиции умер от ран, полученных при штурме Капитолия

08.01.2021 17:09 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от травм, полученных во время несения службы около 10 вечера 7 января.

«Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», - рассказали в полиции.

По информации главы полиции Вашингтона Конти, «по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций». Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа, передает ТАСС.

В Капитолии был объявлен комендантский час, а конгрессменов и сенаторов эвакуировали в срочном порядке. В ходе протестов в Вашингтоне были задержаны более 50 человек, большинство - за нарушение комендантского часа.

Напомним, сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий. Беспорядки произошли в то время, когда в конгрессе утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах в США, и задержали процесс. Десятки тысяч сторонников Трампа.

На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

Эксперты отмечают, что захват Капитолия произошел впервые за 200 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от травм, полученных во время несения службы около 10 вечера 7 января.
 
Новости дня
Новости в мире
 
ФБР ищет установивших бомбы в Капитолии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by