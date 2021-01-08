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Сотрудник полиции умер от ран, полученных при штурме Капитолия
08.01.2021 17:09 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от травм, полученных во время несения службы около 10 вечера 7 января.
«Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», - рассказали в полиции.
По информации главы полиции Вашингтона Конти, «по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций». Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа,
В Капитолии был объявлен комендантский час, а конгрессменов и сенаторов эвакуировали в срочном порядке. В ходе протестов в Вашингтоне были задержаны более 50 человек, большинство - за нарушение комендантского часа.
Напомним, сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий. Беспорядки произошли в то время, когда в конгрессе утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах в США, и задержали процесс. Десятки тысяч сторонников Трампа.
На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.
Эксперты отмечают, что захват Капитолия произошел впервые за 200 лет.
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Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от травм, полученных во время несения службы около 10 вечера 7 января.
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