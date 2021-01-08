Сотрудник полиции умер от ран, полученных при штурме Капитолия

Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от травм, полученных во время несения службы около 10 вечера 7 января.

«Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», - рассказали в полиции.

По информации главы полиции Вашингтона Конти, «по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций». Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа, передает ТАСС.

В Капитолии был объявлен комендантский час, а конгрессменов и сенаторов эвакуировали в срочном порядке. В ходе протестов в Вашингтоне были задержаны более 50 человек, большинство - за нарушение комендантского часа.

Напомним, сторонники президента Дональда Трампа 6 января после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий. Беспорядки произошли в то время, когда в конгрессе утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах в США, и задержали процесс. Десятки тысяч сторонников Трампа.

На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.

Эксперты отмечают, что захват Капитолия произошел впервые за 200 лет.