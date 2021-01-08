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Трамп отказался прийти на инаугурацию Байдена

08.01.2021 20:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джозефа Байдена, которая по Конституции должна состояться 20 января. Об этом Трамп написал в своем Twitter.


Фото: Flickr / The White House

«Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января», — написал президент США.

На инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года присутствовали его предшественник Барак Обама, 43-й президент Джордж Буш-младший и его предшественник на этом посту Билл Клинтон.

В своем заявлении от 7 января Трамп осудил насилие во время протестов его сторонников на Капитолийском холме и штурма здания конгресса. Трамп пообещал, что сфокусируется на законной и мирной передаче власти новой администрации. Он заверил, что инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января.

Президент пояснил, что, когда пытался оспорить результаты голосования через суд, его единственной целью было обеспечить целостность выборов. Трамп заверил, что должен был «защитить американскую демократию». Он также заявил, что все еще убежден в необходимости реформирования избирательного законодательства. Граждане США должны объединиться «как одна семья нации», заявил президент. «И всем моим прекрасным сторонникам: я знаю, что вы разочарованы, но я хочу, чтобы вы знали, что наше невероятное путешествие только начинается», — заключил он.

В среду, 6 января, конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента США. Ранее результаты огласила коллегия выборщиков. Сторонники Трампа, которые считают, что выборы прошли нечестно, собрались у здания конгресса США. Часть из них устроила потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении. Позже протестующие прорвались в здание конгресса и сорвали заседание парламента США. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов. При их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. Пять человек погибли, в том числе одна женщина, которую охранники застрелили выстрелом в упор.

Избранный президент США Джо Байден назвал происходящее около конгресса «мятежом». Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно. Итоги выборов утвердили уже 7 января.

 
 
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Трамп неоднократно заявлял, что у него и республиканской партии украли победу. В то же время, он пообещал обеспечить мирную передачу власти.
 
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