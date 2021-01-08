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Украина: В новый год - с новыми тарифами

08.01.2021 22:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Иллюзорная надежда Украины, что "Запад поможет", тает с каждым днем. Там и своих проблем, как видим, хватает. А тем, кто повелся на заманчивые обещания из-за океана, приходится в итоге выгребать сами. С января в Украине вновь повышаются цены на газ, тепло и горячую воду. Причем, рост стоимости газа будет рекордным. Цена вырастет на 50 и более процентов. И это не предел. В феврале может быть еще одно повышение. Проверить обоснованность таких повышений и разобраться пообещали в Кабинете министров. Правда, стоит ли украинцам надеяться на позитивные последствия этой проверки и ждать снижения стоимости голубого топлива? Вопрос остается открытым.
 
 
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Иллюзорная надежда Украины, что "Запад поможет", тает с каждым днем. Там и своих проблем, как видим, хватает. А тем, кто повелся на заманчивые обещания из-за океана,...
 
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