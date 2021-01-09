В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина, под снегом оказались несколько домиков

Источник материала: Tut.by

В Норильске Красноярского края в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» ночью 9 января по местному времени сошла лавина, под снегом оказались несколько домиков, сообщает МЧС России.



Фото: 24.mchs.gov.ru

Спасатели получили сообщение о сходе лавины 9 января в 00.30 по местному времени (20.30 8 января по минскому). По данным МЧС, под завалом оказалось до шести построек. По предварительным данным, под снегом могут находиться люди. Идут поисково-спасательные работы, которые осложняют метель и сильный ветер.



Фото: 24.mchs.gov.ru



Фото: 24.mchs.gov.ru

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что после схода лавины живой нашли семью из четырех человек.



Фото: 24.mchs.gov.ru

«Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается», — сказал собеседник агентства. Позже спасатели сообщили , что из-под лавины извлекли еще одну женщину.



Фото: 24.mchs.gov.ru

Поиски ведут сотрудники пожарно-спасательного отряда, добровольцы, спасатели — всего около 200 человек.



Фото: 24.mchs.gov.ru