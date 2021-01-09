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В Норильске на горнолыжный комплекс сошла лавина, под снегом оказались несколько домиков
09.01.2021 06:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Норильске Красноярского края в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» ночью 9 января по местному времени сошла лавина, под снегом оказались несколько домиков,
Спасатели получили сообщение о сходе лавины 9 января в 00.30 по местному времени (20.30 8 января по минскому). По данным МЧС, под завалом оказалось до шести построек. По предварительным данным, под снегом могут находиться люди. Идут поисково-спасательные работы, которые осложняют метель и сильный ветер.
«Из-под лавины самостоятельно выбрались еще двое, поисковая операция продолжается», — сказал собеседник агентства. Позже спасатели
Поиски ведут сотрудники пожарно-спасательного отряда, добровольцы, спасатели — всего около 200 человек.
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В Норильске Красноярского края в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» ночью 9 января по местному времени сошла лавина, под снегом оказались несколько...
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