Число погибших при сходе лавины в Норильске выросло до трех

Источник материала: Tut.by

Спасатели обнаружили тело ребенка под завалами после схода лавины на горнолыжной базе «Гора отдельная» в Норильске. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, передает ТАСС.

«Найден погибший ребенок, полтора года, мальчик», — сообщили в ведомстве.

Позже спасатели обнаружили тело мужчины.

Таким образом, число погибших при сходе лавины в районе горнолыжной базы в Норильске выросло до трех: ранее под снегом нашли тело 38-летней женщины. Одного пострадавшего — 14-летнего подростка — госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным регионального управления СК, взрослые приходились родителями ребенку и подростку.

Кроме того, по официальной информации, при сходе лавины пострадал еще один человек. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести, пострадавший отказался от госпитализации.

Лавина в районе Талнах в Норильске сошла в ночь на 9 января. Она засыпала несколько туристических домов, в некоторых из которых были люди. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку также начала прокуратура Красноярского края.

Лавиной накрыло около 500−600 кв. м, толщина снега составила в среднем 3 м, сообщил Игорь Шаталов, глава компании, управляющей частной турбазой комплекса, передает ТАСС. По его словам, к утру удалось откопать 10−15%.