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Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид. Второй день подряд город засыпает снегом. Жизнь практически на стопе - на дорогах пробки, движение поездов остановлено, в аэропортах отменены рейсы. На уборку дорог брошены военные. Многие автомобилисты провели минувшую ночь в своих машинах на занесенных снегом магистралях.







Последствия шторма "Филомена"





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильнейший снегопад парализовал Мадрид Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид. Второй день подряд город засыпает снегом. Жизнь практически на стопе - на дорогах пробки, движение поездов...

Сильные осадки принес шторм Филомена. Во многих провинциях действует предупреждение об опасности. Высота снежного покрова, как обещают синоптики, составит 20 сантиметров, в горных районах выпадет до 50 сантиметров снега.На португальский остров Мадейра "Филомена" принесла сильные дожди. Осадки спровоцировали оползни. Мощные потоки воды сносили автомобили. Многие дороги были перекрыты.