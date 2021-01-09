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Сильнейший снегопад парализовал Мадрид

09.01.2021 18:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид. Второй день подряд город засыпает снегом. Жизнь практически на стопе - на дорогах пробки, движение поездов остановлено, в аэропортах отменены рейсы. На уборку дорог брошены военные. Многие автомобилисты провели минувшую ночь в своих машинах на занесенных снегом магистралях.

Последствия шторма "Филомена"


Сильные осадки принес шторм Филомена. Во многих провинциях действует предупреждение об опасности. Высота снежного покрова, как обещают синоптики, составит 20 сантиметров, в горных районах выпадет до 50 сантиметров снега.
На португальский остров Мадейра "Филомена" принесла сильные дожди. Осадки спровоцировали оползни. Мощные потоки воды сносили автомобили. Многие дороги были перекрыты.
 
 
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Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид. Второй день подряд город засыпает снегом. Жизнь практически на стопе - на дорогах пробки, движение поездов...
 
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